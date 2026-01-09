Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья, сообщил РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.

"Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология - это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию", - сказал Демидик.