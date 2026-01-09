https://ria.ru/20260109/meditsina-2066944439.html
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам - РИА Новости, 09.01.2026
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T02:06:00+03:00
2026-01-09T02:06:00+03:00
2026-01-09T02:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735961478_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_45bb59f50b4f0aca9b77dd1637ff92f2.jpg
https://ria.ru/20251222/kabmin-2063883918.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735961478_79:0:1254:881_1920x0_80_0_0_8a3cfc6563136a0601f05b62b4b7a803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
РИА Новости: в диспансеризацию включат скрининги на вирусные гепатиты
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья, сообщил РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.
"Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология - это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию", - сказал Демидик.
Врач добавил, что для маломобильных граждан и инвалидов внедряется особый порядок диспансеризации. Для них либо организовывается доставка в медучреждение, либо при невозможности проходить обследование в больнице формируется рабочая группа, и врачи выезжают на дом к пациентам.