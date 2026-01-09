Рейтинг@Mail.ru
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/meditsina-2066944439.html
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам - РИА Новости, 09.01.2026
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T02:06:00+03:00
2026-01-09T02:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735961478_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_45bb59f50b4f0aca9b77dd1637ff92f2.jpg
https://ria.ru/20251222/kabmin-2063883918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735961478_79:0:1254:881_1920x0_80_0_0_8a3cfc6563136a0601f05b62b4b7a803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

РИА Новости: в диспансеризацию включат скрининги на вирусные гепатиты

© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативыПланшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека"
Планшетный компьютер с программой на тему здоровье человека - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативы
Планшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья, сообщил РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.
"Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология - это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию", - сказал Демидик.
Врач добавил, что для маломобильных граждан и инвалидов внедряется особый порядок диспансеризации. Для них либо организовывается доставка в медучреждение, либо при невозможности проходить обследование в больнице формируется рабочая группа, и врачи выезжают на дом к пациентам.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство расширит возможности для прохождения диспансеризации в России
22 декабря 2025, 16:21
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала