Симоньян показала фигурку Мадуро в образе супергероя - РИА Новости, 09.01.2026
18:33 09.01.2026 (обновлено: 18:36 09.01.2026)
Симоньян показала фигурку Мадуро в образе супергероя
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о подаренных ей президентом Венесуэлы Николасом Мадуро РИА Новости, 09.01.2026
Симоньян показала фигурку Мадуро-супергероя, с которой митингуют в Венесуэле

© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramФигурки, подаренные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Фигурки, подаренные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
Фигурки, подаренные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о подаренных ей президентом Венесуэлы Николасом Мадуро фигурках, где он и его супруга представлены в образах супергероев, и с которыми сейчас люди в Венесуэле выходят на демонстрацию в его поддержку.
"Николас Мадуро еще осенью передал мне вот такие фигурки себя и своей жены Силии. В Венесуэле это супергерои - "Супербиготе (супер усы) и его железный кулак" и "Силита", - написала Симоньян.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
Сейчас, как отметила Симоньян, с этими куклами люди в Венесуэле выходят на демонстрации в поддержку Мадуро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
6 января, 16:52
 
