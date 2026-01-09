Симоньян показала фигурку Мадуро в образе супергероя

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о подаренных ей президентом Венесуэлы Николасом Мадуро фигурках, где он и его супруга представлены в образах супергероев, и с которыми сейчас люди в Венесуэле выходят на демонстрацию в его поддержку.
"Николас Мадуро еще осенью передал мне вот такие фигурки себя и своей жены Силии. В Венесуэле это супергерои - "Супербиготе (супер усы) и его железный кулак" и "Силита", - написала Симоньян.
Сейчас, как отметила Симоньян, с этими куклами люди в Венесуэле выходят на демонстрации в поддержку Мадуро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.