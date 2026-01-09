Симоньян показала фигурку Мадуро в образе супергероя

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о подаренных ей президентом Венесуэлы Николасом Мадуро фигурках, где он и его супруга представлены в образах супергероев, и с которыми сейчас люди в Венесуэле выходят на демонстрацию в его поддержку.