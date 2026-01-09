Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал похищение Мадуро
11:49 09.01.2026 (обновлено: 14:07 09.01.2026)
Медведев прокомментировал похищение Мадуро
Медведев прокомментировал похищение Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Год начался бурно... Прежде всего его начало запомнится похищением Мадуро. Конечно, это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Трамп заявил, что захвата Мадуро хотели обе партии
Вчера, 05:07
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
В Telegram-канале Мадуро ведется отсчет дней с момента его похищения
8 января, 15:39
 
В мире Венесуэла США Николас Мадуро Дмитрий Медведев Силия Флорес ООН Удары США по Венесуэле
 
 
