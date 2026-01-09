Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна пообещала добиваться ответственности для украинских чиновников за захват церквей.
"Мы будем работать над документированием изъятия церквей на Украине и привлечением замешанных украинских чиновников к ответственности", - написала конгрессвумен в соцсети Х, отметив в публикации госдеп и его руководителя Марко Рубио.
По словам Луны, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западной Украине с просьбой о защите. "Поскольку местные власти хотят изъять их церковь, церковь, построенную их отцами и дедами. Это незаконное изъятие должно прекратиться", - подчеркнула она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине
9 декабря 2025, 21:20