00:51 09.01.2026
Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине
Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине
в мире
украина
россия
анна паулина луна
марко рубио
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
украина
россия
в мире, украина, россия, анна паулина луна, марко рубио, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Анна Паулина Луна, Марко Рубио, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины
Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине

Луна намерена добиться ответственности украинских чиновников за захват церквей

© AP Photo / John LocherКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна пообещала добиваться ответственности для украинских чиновников за захват церквей.
"Мы будем работать над документированием изъятия церквей на Украине и привлечением замешанных украинских чиновников к ответственности", - написала конгрессвумен в соцсети Х, отметив в публикации госдеп и его руководителя Марко Рубио.
По словам Луны, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западной Украине с просьбой о защите. "Поскольку местные власти хотят изъять их церковь, церковь, построенную их отцами и дедами. Это незаконное изъятие должно прекратиться", - подчеркнула она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
