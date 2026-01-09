Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега
15:11 09.01.2026 (обновлено: 16:28 09.01.2026)
Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега
Лукашенко со шпицем Умкой на уборке снега
Лукашенко со шпицем Умкой вышли на уборку снега. В Белоруссии сегодня также устраняют последствия сильной метели. Глава МВД Белоруссии поручил вывести на дороги вездеходы и БТР для помощи в уборке снега, также помощь оказывают военные. Видео: "Пул Первого".
Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега

Пул Первого: Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега в Минске

МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем вышли ликвидировать последствия обрушившегося на республику снегопада, свидетельствуют кадры, опубликованные близким к пресс-службе белорусского лидера Telegram-каналом "Пул Первого".
«
"Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега", - говорится в сообщении под видео.
На видеозаписи президент вместе с сыном активно работают снеговым лопатами. Рядом с президентом находится его питомец шпиц Умка.
Накануне белорусские синоптики объявили на пятницу красный уровень опасности из-за ожидаемых сильных снегопадов и порывистого ветра, принесенных пришедшим с юга циклоном "Улли". Западные районы республики столкнулись со стихией уже в четверг. Борьбу с последствиями непогоды ведут коммунальщики, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и неравнодушные жители Белоруссии.
