Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем вышли ликвидировать последствия обрушившегося на республику снегопада
Лукашенко со шпицем Умкой на уборке снега
Лукашенко со шпицем Умкой вышли на уборку снега.
В Белоруссии сегодня также устраняют последствия сильной метели. Глава МВД Белоруссии поручил вывести на дороги вездеходы и БТР для помощи в уборке снега, также помощь оказывают военные.
Видео: "Пул Первого".
