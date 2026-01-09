Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара на Украине впервые в истории пересек отметку в 43 гривны, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные Национального банка страны.
Днем ранее Нацбанк Украины установил рекордный курс евро в 50 гривен, а также в очередной раз обновил рекорд курса доллара, который тогда только вплотную приблизился к отметке в 43 гривны.
"Официальный курс доллара впервые в истории превысил отметку в 43 гривны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако Нацбанк Украины удерживает его на уровне 42 гривны за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
