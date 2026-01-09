Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны - РИА Новости, 09.01.2026
17:48 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/kurs-2067026886.html
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны - РИА Новости, 09.01.2026
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны
Официальный курс доллара на Украине впервые в истории пересек отметку в 43 гривны, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:48:00+03:00
2026-01-09T17:48:00+03:00
в мире
украина
алексей кущ
страна.ua
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99674/41/996744172_1:0:2499:1405_1920x0_80_0_0_c65ab9d16ccd82d0f92807119d875334.jpg
https://ria.ru/20251018/mvf-2049016465.html
https://ria.ru/20251218/rada-2062916648.html
украина
в мире, украина, алексей кущ, страна.ua, мвф
В мире, Украина, Алексей Кущ, Страна.ua, МВФ
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны

Официальный курс доллара на Украине превысил 43 гривны

© Fotolia / Ulybru
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Fotolia / Ulybru
Украинские гривны. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара на Украине впервые в истории пересек отметку в 43 гривны, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные Национального банка страны.
Днем ранее Нацбанк Украины установил рекордный курс евро в 50 гривен, а также в очередной раз обновил рекорд курса доллара, который тогда только вплотную приблизился к отметке в 43 гривны.
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
МВФ требует от Украины девальвировать гривну, пишут СМИ
18 октября 2025, 00:02
"Официальный курс доллара впервые в истории превысил отметку в 43 гривны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако Нацбанк Украины удерживает его на уровне 42 гривны за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Рада поддержала в первом чтении переименование копейки
18 декабря 2025, 14:04
 
В миреУкраинаАлексей КущСтрана.uaМВФ
 
 
