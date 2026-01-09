Рейтинг@Mail.ru
23:54 09.01.2026
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
краснодар
2026
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
