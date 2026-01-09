Рейтинг@Mail.ru
Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.01.2026 (обновлено: 08:03 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/kovcheg-2064146033.html
Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег
Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег - РИА Новости, 09.01.2026
Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег
Вроде бы общеизвестный факт: Ноев ковчег после Всемирного потопа причалил к горе Арарат. Но некоторые исследователи считают, что искать легендарное судно нужно... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T08:00:00+03:00
2026-01-09T08:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153467/20/1534672064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03813e23e78ba9dfa22c1289278a9b1e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153467/20/1534672064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2461c3cfe175c08c900c8b089206693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкГора Арарат со стороны Армении
Гора Арарат со стороны Армении - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вроде бы общеизвестный факт: Ноев ковчег после Всемирного потопа причалил к горе Арарат. Но некоторые исследователи считают, что искать легендарное судно нужно совсем в другом месте. И у них есть аргументы, которые заставляют задуматься.

Что говорит Библия

Многие убеждены, что Священном Писании все четко указано. Это не так. В Книге Бытия сказано лишь, что судно пристало "в горах Араратских". Больше никаких уточнений.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Ереван и гору Арарат
Ереван - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Ереван и гору Арарат
И, например, ученые Библейского общества в Иране полагают, что речь идет вовсе не о том Арарате, о котором все знают.

Логическая нестыковка

Исследователи обратили внимание на географическую странность. Согласно 11-й главе Книги Бытия, потомки Ноя переселились в Месопотамию с востока. Если бы ковчег причалил к Арарату, путь в долину рек был бы невероятно труден.
"Непроходимые горные хребты, самым легкий маршрут — по реке Евфрат, но это противоречит 11-й главе Книги Бытия, где говорится, что потомки Ноя пришли в Месопотамию с востока", — указывают иранские специалисты.
© Flickr / Klearchos KapoutsisВид сверху на реку Евфрат
Вид сверху на реку Евфрат - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
Вид сверху на реку Евфрат

Урарту вместо Арарата

В Библии, вероятно, имеется в виду не конкретная вершина, а целое государство — Урарту, существовавшее с XIII по VI век до нашей эры. Это огромная территория — современная Армения, восток Турции, северо-запад Ирана.
Проанализировав все упоминания этой страны в Священном Писании, ученые решили: ковчег следует искать на северо-западе Ирана. Их кандидат — гора Тахте Солейман, потухший вулкан.
CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)Гора Тахте Солейман в Иране
Гора Тахте Солейман в Иране - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)
Гора Тахте Солейман в Иране

Окаменелости на вулкане

На вершине Тахте Солеймана археологи обнаружили интригующую находку — "остатки окаменевшей древесины". Что поразительно, размеры совпадают с библейским описанием ковчега. Но ученые осторожны в выводах.
"Есть несколько белых пятен... Например, в Библии говорится, что ковчег был из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это такое", — признаются иранские исследователи.
© AP Photo / John Minchillo, FileРеконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США
Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / John Minchillo, File
Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США

Критики не убеждены

К тому же гора Тахте Солейман находится на территории, которая никогда не входила в состав Урарту.
И еще возражение. Ной причалил там, где после потопа показалась первая суша.
CC BY-SA 2.0 / Griselda Ramírez / DogubayazitРуины дворца древнего Урарту в Турции
Руины дворца древнего Урарту в Турции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Griselda Ramírez / Dogubayazit
Руины дворца древнего Урарту в Турции
"Гора Арарат считается тем самым местом, потому что она самая высокая в регионе", — указал РИА Новости религиовед Илья Вевюрко.

Традиция длиной в два тысячелетия

Представление об Арарате как о библейской горе восходит к глубокой древности. Иудейский историк Иосиф Флавий писал об этом еще в I веке нашей эры.
Он оставил удивительное свидетельство: "Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. <…> Армяне называют это место "причалом", где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части".
Получается, уже две тысячи лет назад местные демонстрировали паломникам фрагменты легендарного судна.

Был ли потоп вообще?

Иудаизм, христианство и ислам единодушны: Всемирный потоп был. И современная наука это не отвергает.
В 1996-м геологи из Колумбийского университета США Уильям Райан и Уолтер Питман привели косвенные доказательства "грандиозного наводнения" в Малой Азии.
© Public domainКартина Ивана Айвазовского "Всемирный потоп"
Картина Ивана Айвазовского Всемирный потоп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Public domain
Картина Ивана Айвазовского "Всемирный потоп"
На севере Турции они обнаружили множество построек возрастом около 7,5 тысячи лет, разрушенных водой. Чтобы понять причины катастрофы, исследователи обратились к климатической "летописи" планеты — тысячелетним арктическим ледникам.
Результаты подтвердили: примерно 7800 лет назад на Земле начался "сезон дождей", продолжавшийся около трех веков.
"Черное море тогда с ужасающей быстротой затопило более 60 тысяч квадратных миль прибрежных равнин", — сообщили ученые в отчете.

Сто лет "сенсаций"

Именно косвенные свидетельства реальности потопа подогревают интерес к поискам ковчега. За последнее столетие легендарное судно "находили" десятки раз. Чаще всего, конечно, на Арарате.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкГора Арарат со стороны Армении
Гора Арарат со стороны Армении - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Гора Арарат со стороны Армении
В 1916-м, во время Первой мировой войны, лейтенант российской армии Владимир Росковитский якобы обнаружил на вершине огромный объект во время разведывательного облета. Там проходила линия фронта.
Вот что он писал в 1939-м: "Мы были очень озадачены необычными размерами объекта: при ближайшем рассмотрении он казался длинным, как целый квартал домов, и его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, ибо для корабля это очень необычно".
© Фото : DigitalGlobeЧастный спутник заснял странный объект в турецких горах
Частный спутник заснял странный объект в турецких горах - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : DigitalGlobe
Частный спутник заснял странный объект в турецких горах
В 1953-м похожее описание представил американец Джордж Д. Грин. Через два года — француз Фернан Наварра. Весной 1960-го в ходе учений американских ВВС на вершине выявили "странную аномалию".
Однако ни одного убедительного доказательства — например, аэрофотосъемки — никто не предоставил.
Поиски ковчега продолжаются. И многие верят, что остатки легендарного судна действительно можно найти.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала