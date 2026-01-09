Не тот Арарат? Где искать Ноев ковчег

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вроде бы общеизвестный факт: Ноев ковчег после Всемирного потопа причалил к горе Арарат. Но некоторые исследователи считают, что искать легендарное судно нужно совсем в другом месте. И у них есть аргументы, которые заставляют задуматься.

Что говорит Библия

Многие убеждены, что Священном Писании все четко указано. Это не так. В Книге Бытия сказано лишь, что судно пристало "в горах Араратских". Больше никаких уточнений.

И, например, ученые Библейского общества в Иране полагают, что речь идет вовсе не о том Арарате, о котором все знают.

Логическая нестыковка

Исследователи обратили внимание на географическую странность. Согласно 11-й главе Книги Бытия, потомки Ноя переселились в Месопотамию с востока. Если бы ковчег причалил к Арарату, путь в долину рек был бы невероятно труден.

"Непроходимые горные хребты, самым легкий маршрут — по реке Евфрат, но это противоречит 11-й главе Книги Бытия, где говорится, что потомки Ноя пришли в Месопотамию с востока", — указывают иранские специалисты.

Урарту вместо Арарата

В Библии, вероятно, имеется в виду не конкретная вершина, а целое государство — Урарту, существовавшее с XIII по VI век до нашей эры. Это огромная территория — современная Армения, восток Турции, северо-запад Ирана.

Проанализировав все упоминания этой страны в Священном Писании, ученые решили: ковчег следует искать на северо-западе Ирана. Их кандидат — гора Тахте Солейман, потухший вулкан.

Окаменелости на вулкане

На вершине Тахте Солеймана археологи обнаружили интригующую находку — "остатки окаменевшей древесины". Что поразительно, размеры совпадают с библейским описанием ковчега. Но ученые осторожны в выводах.

"Есть несколько белых пятен... Например, в Библии говорится, что ковчег был из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это такое", — признаются иранские исследователи.

© AP Photo / John Minchillo, File Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США © AP Photo / John Minchillo, File Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США

Критики не убеждены

К тому же гора Тахте Солейман находится на территории, которая никогда не входила в состав Урарту.

И еще возражение. Ной причалил там, где после потопа показалась первая суша.

"Гора Арарат считается тем самым местом, потому что она самая высокая в регионе", — указал РИА Новости религиовед Илья Вевюрко.

Традиция длиной в два тысячелетия

Представление об Арарате как о библейской горе восходит к глубокой древности. Иудейский историк Иосиф Флавий писал об этом еще в I веке нашей эры.

Он оставил удивительное свидетельство : "Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. <…> Армяне называют это место "причалом", где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части".

Получается, уже две тысячи лет назад местные демонстрировали паломникам фрагменты легендарного судна.

Был ли потоп вообще?

Иудаизм, христианство и ислам единодушны: Всемирный потоп был. И современная наука это не отвергает.

В 1996-м геологи из Колумбийского университета США Уильям Райан и Уолтер Питман привели косвенные доказательства "грандиозного наводнения" в Малой Азии.

На севере Турции они обнаружили множество построек возрастом около 7,5 тысячи лет, разрушенных водой. Чтобы понять причины катастрофы, исследователи обратились к климатической "летописи" планеты — тысячелетним арктическим ледникам.

Результаты подтвердили: примерно 7800 лет назад на Земле начался "сезон дождей", продолжавшийся около трех веков.

"Черное море тогда с ужасающей быстротой затопило более 60 тысяч квадратных миль прибрежных равнин", — сообщили ученые в отчете.

Сто лет "сенсаций"

Именно косвенные свидетельства реальности потопа подогревают интерес к поискам ковчега. За последнее столетие легендарное судно "находили" десятки раз. Чаще всего, конечно, на Арарате.

В 1916-м, во время Первой мировой войны, лейтенант российской армии Владимир Росковитский якобы обнаружил на вершине огромный объект во время разведывательного облета. Там проходила линия фронта.

Вот что он писал в 1939-м: "Мы были очень озадачены необычными размерами объекта: при ближайшем рассмотрении он казался длинным, как целый квартал домов, и его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, ибо для корабля это очень необычно".

© Фото : DigitalGlobe Частный спутник заснял странный объект в турецких горах © Фото : DigitalGlobe Частный спутник заснял странный объект в турецких горах

В 1953-м похожее описание представил американец Джордж Д. Грин. Через два года — француз Фернан Наварра. Весной 1960-го в ходе учений американских ВВС на вершине выявили "странную аномалию".

Однако ни одного убедительного доказательства — например, аэрофотосъемки — никто не предоставил.