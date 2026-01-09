Рейтинг@Mail.ru
00:58 09.01.2026
Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с ним, передает ЦТАК. РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с ним, передает ЦТАК.
По данным агентства, послание датируется четвергом.
«
"Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими", — говорится в тексте.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении безусловно поддерживать политику президента России и его решения.
