Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с ним, передает ЦТАК. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:58:00+03:00
2026-01-09T00:58:00+03:00
2026-01-09T01:09:00+03:00
