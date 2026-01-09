Рейтинг@Mail.ru
В Киеве повреждены объекты инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 09.01.2026
В Киеве повреждены объекты инфраструктуры
В Киеве повреждены объекты инфраструктуры
В Киеве повреждены объекты инфраструктуры
Критическая инфраструктура повреждена в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве повреждены объекты инфраструктуры

Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Украинские СМИ в ночь на пятницу неоднократно сообщали о взрывах в Киеве.
Украинские пожарные
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры
02:20
"Есть повреждения критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.
Мэр добавил, что в некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
