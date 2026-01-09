Посольство Китая ответило на слова Трампа СНВ-3

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США должны добросовестно исполнять свою ведущую роль в вопросе контроля над ядерным оружием и сокращать его арсенал, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Страна, которая обладает крупнейшим ядерным арсеналом, должна честно реализовывать свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, предпринимать дальнейшее существенное и радикальное сокращение своего ядерного арсенала и создать условия для окончательной реализации полного и всеобъемлющего ядерного разоружения", - сказал Лю Пэнъюй.