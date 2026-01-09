https://ria.ru/20260109/kitay-2066957687.html
Посольство Китая ответило на слова Трампа СНВ-3
Посольство Китая ответило на слова Трампа СНВ-3
РИА Новости: посольство Китая призвало США сокращать ядерный арсенал
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США должны добросовестно исполнять свою ведущую роль в вопросе контроля над ядерным оружием и сокращать его арсенал, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Страна, которая обладает крупнейшим ядерным арсеналом, должна честно реализовывать свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, предпринимать дальнейшее существенное и радикальное сокращение своего ядерного арсенала и создать условия для окончательной реализации полного и всеобъемлющего ядерного разоружения", - сказал Лю Пэнъюй.
Президент США Дональд Трамп
заявил ранее, что в случае истечения договора СНВ-3 с Россией
о контроле над ядерными вооружениями будет заключено "соглашение получше". Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил Трамп, к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков".