06:29 09.01.2026
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T06:29:00+03:00
2026-01-09T06:29:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении

Дипломат Лю Пэнъюй: призывать Китай к переговорам о разружении неразумно

Район Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Ядерный потенциал Китая ни в какой мере не находится на том же уровне, что и у США. Наша ядерная доктрина и стратегическая обстановка в сфере безопасности тоже совершенно иные. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно и нереалистично", - сказал Лю Пэнъюй.
Посольство Китая ответило на слова Трампа СНВ-3
06:21
Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. "И никогда не участвует в гонке вооружений", - сказал представитель посольства.
"Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону", - подчеркнул Лю Пэнъюй.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что в случае истечения договора СНВ-3 с Россией о контроле над ядерными вооружениями будет заключено "соглашение получше". Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил Трамп, к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
Вчера, 22:26
 
