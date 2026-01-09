https://ria.ru/20260109/kitaj-2066957992.html
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
Дипломат Лю Пэнъюй: призывать Китай к переговорам о разружении неразумно
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Ядерный потенциал Китая
ни в какой мере не находится на том же уровне, что и у США
. Наша ядерная доктрина и стратегическая обстановка в сфере безопасности тоже совершенно иные. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией
неразумно и нереалистично", - сказал Лю Пэнъюй.
Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. "И никогда не участвует в гонке вооружений", - сказал представитель посольства.
"Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону", - подчеркнул Лю Пэнъюй.
Президент США Дональд Трамп
заявил ранее, что в случае истечения договора СНВ-3 с Россией о контроле над ядерными вооружениями будет заключено "соглашение получше". Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил Трамп, к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков".