В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.