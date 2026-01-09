Рейтинг@Mail.ru
В Киеве вновь прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 09.01.2026 (обновлено: 04:11 09.01.2026)
В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве вновь прогремели взрывы
Взрывы снова слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 09.01.2026
киев, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы снова слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.
Киеве раздались громкие взрывы... В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
