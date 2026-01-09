https://ria.ru/20260109/kharkov-2067041853.html
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:39:00+03:00
в мире
харьков
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
