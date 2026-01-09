Рейтинг@Mail.ru
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
14:20 09.01.2026 (обновлено: 18:04 09.01.2026)
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
Каток на Северном речном вокзале Москвы временно приостановил работу из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.01.2026
москва
северный речной вокзал
погода
москва
москва, северный речной вокзал, погода
Москва, Северный Речной вокзал, Погода
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка

Каток на Северном речном вокзале Москвы приостановил работу из-за снегопада

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Каток на Северном речном вокзале Москвы временно приостановил работу из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Из-за сильного снегопада 9 января катания приостановлены. Для нас важны безопасность и удобство посетителей. Если у вас была запись, на электронную почту придет письмо с информацией об отмене. Вы можете перенести посещение на любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.
В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов
МоскваСеверный Речной вокзалПогода
 
 
