На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка

«

"Из-за сильного снегопада 9 января катания приостановлены. Для нас важны безопасность и удобство посетителей. Если у вас была запись, на электронную почту придет письмо с информацией об отмене. Вы можете перенести посещение на любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.