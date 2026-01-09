https://ria.ru/20260109/katok-2067028114.html
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка - РИА Новости, 09.01.2026
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
Каток на Северном речном вокзале Москвы временно приостановил работу из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:20:00+03:00
2026-01-09T14:20:00+03:00
2026-01-09T18:04:00+03:00
москва
северный речной вокзал
погода
москва
На Северном речном вокзале Москвы приостановили работу катка
Каток на Северном речном вокзале Москвы приостановил работу из-за снегопада