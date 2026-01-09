https://ria.ru/20260109/kanada-2066976203.html
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду в ходе борьбы за игрушку, однако проиграл дело, сообщает канадская газета National Post
"Истец проиграл, но судебные издержки с него не взыскали. Сейчас ему 13 лет... Проблемой стала ссора из-за игрушечного динозавра, которая произошла между двумя мальчиками в 11 часов утра 9 августа 2022 года в детском саду в Гранд-Прери", - говорится в статье.
По информации издания, драка за динозавра привела к тому, что ответчик ударил игрушкой истца, нанеся ему потребовавший операции перелом безымянного пальца правой руки. Однако истец проиграл дело по двум основным причинам: необходимая медицинская документация им предоставлена не была, а нанесение травмы суд признал случайностью.
Как отметил судья по делу Брайан Хоугестол, подобный прецедент порождает множество проблем, включая вопрос способности ребенка принимать решения и добровольно соглашаться на принятие рисков судебного разбирательства, которое часто может включать оплату издержек другой стороны в случае проигрыша.