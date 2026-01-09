Рейтинг@Mail.ru
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра - РИА Новости, 09.01.2026
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду РИА Новости, 09.01.2026
происшествия, альберта, канада
Происшествия, Альберта, Канада
В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра

NP: в Альберте два мальчика судились из-за драки за игрушечного динозавра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду в ходе борьбы за игрушку, однако проиграл дело, сообщает канадская газета National Post.
"Истец проиграл, но судебные издержки с него не взыскали. Сейчас ему 13 лет... Проблемой стала ссора из-за игрушечного динозавра, которая произошла между двумя мальчиками в 11 часов утра 9 августа 2022 года в детском саду в Гранд-Прери", - говорится в статье.
По информации издания, драка за динозавра привела к тому, что ответчик ударил игрушкой истца, нанеся ему потребовавший операции перелом безымянного пальца правой руки. Однако истец проиграл дело по двум основным причинам: необходимая медицинская документация им предоставлена не была, а нанесение травмы суд признал случайностью.
Как отметил судья по делу Брайан Хоугестол, подобный прецедент порождает множество проблем, включая вопрос способности ребенка принимать решения и добровольно соглашаться на принятие рисков судебного разбирательства, которое часто может включать оплату издержек другой стороны в случае проигрыша.
ПроисшествияАльбертаКанада
 
 
