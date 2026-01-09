Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике" - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 09.01.2026 (обновлено: 18:50 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/kallas-2067032771.html
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике" - РИА Новости, 09.01.2026
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
Журналист Томас Фази указал в соцсети X на некомпетентность главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о необходимости поставить Украине запасы средств... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T18:48:00+03:00
2026-01-09T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
украина
россия
кайя каллас
кирилл дмитриев
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067022481.html
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2067013619.html
https://ria.ru/20260109/dmitriev-2067020654.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ракета "орешник", украина, россия, кайя каллас, кирилл дмитриев, владимир путин, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник", Украина, Россия, Кайя Каллас, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"

Фази указал на невежество Каллас после слов о ПВО для Киева против "Орешника"

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Журналист Томас Фази указал в соцсети X на некомпетентность главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о необходимости поставить Украине запасы средств ПВО после применения Россией "Орешника".
"Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" (гиперзвуковая скорость, около 12 тысяч км/ч — Прим. ред.) — это такой гамбургер", — предположил он.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине
Вчера, 17:21
Ранее Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев позже напомнил главе евродипломатии о том, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Вчера, 16:01
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"УкраинаРоссияКайя КалласКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала