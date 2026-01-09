Рейтинг@Mail.ru
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню - РИА Новости, 09.01.2026
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
Помощник главы Чечни, секретарь безопасности республики Адам Кадыров пообещал привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, если глава региона РИА Новости, 09.01.2026
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню

Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Грозный как военного преступника

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 янв — РИА Новости. Помощник главы Чечни, секретарь безопасности республики Адам Кадыров пообещал привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, если глава региона Рамзан Кадыров или верховный главнокомандующий "скажут слово".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Зеленского, который призвал США выкрасть его, назвав это попытками сорвать мирное урегулирование.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Кадыров обратился к украинцам
6 декабря 2025, 00:47
«

"Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдём тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберём тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна её хозяевам. И привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника", — написал Адам Кадыров в социальной сети Instagram*.

Он назвал Зеленского "клоуном" и "пустым местом", чьи слова не стоят и выстрела. По мнению Адама Кадырова, Зеленский угробил свою страну ради дешёвого пафоса и западных похвал.
"Но скоро закончится и твоё время. И когда это произойдёт, ты будешь вспоминать свои сегодняшние "острые шуточки". И пожалеешь о каждом сказанном слове. Готовься, актёр. Финал твоего спектакля будет написан нами. И он будет совсем не комедийным", — добавил он.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"От тебя тошнит": слова Зеленского о Кадырове привели японцев в ярость
8 января, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВенесуэлаВладимир ЗеленскийАдам КадыровРамзан Кадыров
 
 
