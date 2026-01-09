Рейтинг@Mail.ru
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
23:11 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/italiya-2067054040.html
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
Около 50 тракторов фермеров заблокировали движение в Милане в знак протеста против торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур, сообщил местный РИА Новости, 09.01.2026
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко

Фермеры заблокировали дороги в Милане тракторами из-за соглашения ЕС и Меркосур

Фермеры и их сторонники блокируют шоссе
Фермеры и их сторонники блокируют шоссе
© AP Photo / Giannis Papanikos
Фермеры и их сторонники блокируют шоссе. Архивное фото
РИМ, 9 янв - РИА Новости. Около 50 тракторов фермеров заблокировали движение в Милане в знак протеста против торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур, сообщил местный портал Milanotoday.it.
После полудня фермеры заняли улицы в районе центрального вокзала, а затем поехали к зданию регионального правительства области Ломбардия. Там они разлили на улицу молоко из цистерны и сбросили несколько тюков сена.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур.
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января сообщил, что государства-члены Европейского союза в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Организаторы протеста заявляют, что соглашение с Меркосур "поощряет спекуляции и наказывает европейских и южноамериканских фермеров и граждан".
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур . Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
8 января, 13:51
 
