Посольство России в Италии прокомментировало отмену выступлений Захаровой - РИА Новости, 09.01.2026
15:04 09.01.2026
Посольство России в Италии прокомментировало отмену выступлений Захаровой
Посольство России в Италии прокомментировало отмену выступлений Захаровой
в мире, италия, флоренция, украина, светлана захарова, валерий гергиев, вадим репин, россия
Культура, В мире, Италия, Флоренция, Украина, Светлана Захарова, Валерий Гергиев, Вадим Репин, Россия
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Захарова
Светлана Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Италии прокомментировало отмену двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой, назвав это решение русофобским.
Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.
"В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского, который через своих "представителей" на Апеннинах последовательно "украинизирует" Италию по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры. Видимо, сыграл свою роль и фактор финансирования Театра Еврокомиссией, которая щедро подпитывая свою и киевскую коррупцию, может взять и просто "перекрыть крантик" флорентийскому театру за выступление артистов из России. Можно лишь "поздравить" Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным "достижением", а точнее - дальнейшим погружением в мутные воды русофобии", - говорится в публикации российского посольства в его Telegram-канале.
Ранее газета Nazione писала о том, что решение об отмене выступлений последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря 2025 года направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские так называемые оппозиционеры. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
КультураВ миреИталияФлоренцияУкраинаСветлана ЗахароваВалерий ГергиевВадим РепинРоссия
 
 
