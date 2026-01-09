https://ria.ru/20260109/iran-2067052480.html
В Иране ситуация спокойная, заявили в местной полиции
В Иране ситуация спокойная, заявили в местной полиции
Ситуация по всему Ирану спустя день после масштабного народного волнения в стране спокойная, заявил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди.
В Иране ситуация спокойная, заявили в местной полиции
Аль-Махди: социальная обстановка остается спокойной в различных городах Ирана
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ситуация по всему Ирану спустя день после масштабного народного волнения в стране спокойная, заявил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди.
"Наблюдения на местах говорят о спокойной социальной обстановке в различных городах по всей стране", - утверждает спикер, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана
.
По его словам, наблюдалось лишь небольшое число случаев в ряде городов страны с собранием группировок, которые он назвал "террористическими" - именно так иранские власти после массовых протестных акций 8 января стали характеризовать группы лиц, устраивавших беспорядки в стране.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда в Иране перестал работать интернет.
Пехлеви позже вновь призвал иранцев выйти на улицы и, согласно сообщениям ряда СМИ, в Тегеране и ряде других городов в пятницу вечером проходили протестные акции.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США
и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.