Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов - РИА Новости, 09.01.2026
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
Сын свергнутого в 1979 году последнего иранского шаха Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа "быть готовым вмешаться" в дела Ирана для помощи... РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Сын свергнутого в 1979 году последнего иранского шаха Реза Пехлеви призвал
президента США Дональда Трампа "быть готовым вмешаться" в дела Ирана для помощи участникам протестов в стране.
В четверг Трамп
в интервью Fox News пообещал сильный удар против Ирана
, если там начнут убивать протестующих, добавив, что довел это до сведения Тегерана
. Как подчеркнул президент США
, он "неоднократно и ясно говорил", что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
В своем сообщении в соцсети X Пехлеви попросил Трампа о помощи, вкратце описав обстановку на протестах в Иране. Он также выразил мнение, что угрозы американского президента оказали сдерживающее воздействие на местные власти.
"Я прошу вас о помощи. Я знаю вас как... человека мира и слова. Будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана ", - написал Пехлеви.
Он также заявил, что иранцы снова выйдут на протесты в ближайшее время. В другой своей публикации политик добавил тэги к профилям в X Трампа, Белого дома и госсекретаря США Марко Рубио
.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда же в стране перестал работать интернет.
Сами протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.