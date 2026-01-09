Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сын свергнутого в 1979 году последнего иранского шаха Реза Пехлеви Сын свергнутого в 1979 году последнего иранского шаха Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа "быть готовым вмешаться" в дела Ирана для помощи участникам протестов в стране.

В четверг Трамп в интервью Fox News пообещал сильный удар против Ирана , если там начнут убивать протестующих, добавив, что довел это до сведения Тегерана . Как подчеркнул президент США , он "неоднократно и ясно говорил", что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.

В своем сообщении в соцсети X Пехлеви попросил Трампа о помощи, вкратце описав обстановку на протестах в Иране. Он также выразил мнение, что угрозы американского президента оказали сдерживающее воздействие на местные власти.

"Я прошу вас о помощи. Я знаю вас как... человека мира и слова. Будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана ", - написал Пехлеви.

Он также заявил, что иранцы снова выйдут на протесты в ближайшее время. В другой своей публикации политик добавил тэги к профилям в X Трампа, Белого дома и госсекретаря США Марко Рубио

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда же в стране перестал работать интернет.

Сами протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.