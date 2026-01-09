https://ria.ru/20260109/iran-2067042748.html
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета - РИА Новости, 09.01.2026
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в... РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.
"Министерство серьезно работает над связью и возобновлением упомянутых услуг", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана
Оно отметило, что решение об ограничении интернета принималось органами безопасности Ирана.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США
и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.