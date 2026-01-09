Рейтинг@Mail.ru
В Иране сотрудники сил безопасности погибли во время беспорядков
19:38 09.01.2026
В Иране сотрудники сил безопасности погибли во время беспорядков
Два сотрудника сил безопасности Ирана погибли в столкновениях с участниками беспорядков, прошедших в иранской провинции Кум в четверг вечером, передает иранская РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:38:00+03:00
2026-01-09T19:38:00+03:00
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Два сотрудника сил безопасности Ирана погибли в столкновениях с участниками беспорядков, прошедших в иранской провинции Кум в четверг вечером, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В результате беспорядков, прошедших вчера вечером в ряде районов Кума, два сотрудника сил безопасности погибли от рук вооруженных террористов", - говорится в сообщении.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
Вчера, 17:17
Отмечается, что похоронная церемония состоится завтра в городе Кум.
Также гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что в результате агрессивных действий со стороны участников беспорядков, прошедших в четверг в городе Керманшах (расположен на западе Ирана) погибла трехлетняя девочка.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 года
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
Вчера, 14:08
 
