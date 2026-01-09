Рейтинг@Mail.ru
17:17 09.01.2026 (обновлено: 17:18 09.01.2026)
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
в мире, тегеран (город), сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, иран
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков

© REUTERS / Social MediaЛюди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Участники беспорядков, которые будут наносить ущерб общественному и государственному имуществу, а также вступать в столкновения с силами правопорядка и безопасности Ирана, грозит смертная казнь, заявил прокурор Тегерана Али Салехи.
"Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства (по иранским законам это карается смертной казнью – ред.)", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
Вчера, 14:08
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда же в стране перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Иранские СМИ перестали публиковать сообщения
Вчера, 03:14
 
