На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков - РИА Новости, 09.01.2026
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков
Беспорядки в городе Хамадан на западе Ирана привели к гибели шести человек, сообщила иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Беспорядки в городе Хамадан на западе Ирана привели к гибели шести человек, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"В ходе беспорядков вчерашним вечером шесть соотечественников погибли, участники беспорядков нанесли значительный ущерб частной и общественной собственности", - написало государственное телевидение.
Оно не уточнило подробностей произошедшего, как и того, кем являлись погибшие. Запад же Ирана
, согласно публикациям в СМИ, с начала волнений являлся наиболее протестной частью страны.
Ранее иранские СМИ сообщали об ущербе, нанесенным объектам частной и государственной собственности в Тегеране
, а мэр иранской столицы Алиреза Закани говорил о нападениях участников народных волнений 8 января на объекты силовиков, поджоги автобусов, пожарных машин, нападениях на банки. При это государственное телевидение сообщало и жертвах в ходе акций 8 января, но не уточнило, с чьей стороны они были.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США
и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.