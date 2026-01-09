Рейтинг@Mail.ru
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков
16:40 09.01.2026
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков
Беспорядки в городе Хамадан на западе Ирана привели к гибели шести человек, сообщила иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
сша
2026
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков

Шесть человек погибли в ходе беспорядков в городе Хамадан на западе Ирана

Автомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Беспорядки в городе Хамадан на западе Ирана привели к гибели шести человек, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"В ходе беспорядков вчерашним вечером шесть соотечественников погибли, участники беспорядков нанесли значительный ущерб частной и общественной собственности", - написало государственное телевидение.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
Вчера, 14:08
Оно не уточнило подробностей произошедшего, как и того, кем являлись погибшие. Запад же Ирана, согласно публикациям в СМИ, с начала волнений являлся наиболее протестной частью страны.
Ранее иранские СМИ сообщали об ущербе, нанесенным объектам частной и государственной собственности в Тегеране, а мэр иранской столицы Алиреза Закани говорил о нападениях участников народных волнений 8 января на объекты силовиков, поджоги автобусов, пожарных машин, нападениях на банки. При это государственное телевидение сообщало и жертвах в ходе акций 8 января, но не уточнило, с чьей стороны они были.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ГосТВ Ирана назвало участников протестов террористами
Вчера, 10:00
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством
7 января, 22:29
 
В мире Иран Тегеран (город) США
 
 
