В Иране несколько полицейских погибли во время протестов
16:10 09.01.2026
В Иране несколько полицейских погибли во время протестов
в мире
иран
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
В Иране несколько полицейских погибли во время протестов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько сотрудников безопасности полиции Ирана были убиты участниками беспорядков минувшей ночью в ходе проходящих в стране протестов, передает агентство Tasnim.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
«
"Вчера вечером вооруженные террористы застрелили из автомата Калашникова несколько сотрудников безопасности полиции Тегерана", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
Вчера, 12:47
 
В миреИранСШАИзраиль
 
 
