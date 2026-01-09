Рейтинг@Mail.ru
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков - РИА Новости, 09.01.2026
15:49 09.01.2026
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков - РИА Новости, 09.01.2026
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков
Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков Ирана в соответствии с законом, но без каких-либо послаблений. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:49:00+03:00
2026-01-09T15:49:00+03:00
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков

Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эжеи пообещал строго наказать бунтовщиков

© REUTERS / Social MediaЛюди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© REUTERS / Social Media
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков Ирана в соответствии с законом, но без каких-либо послаблений.
"Наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом", - цитирует гостелерадиокомпания слова главы судебной власти.
8 января, 16:23
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
8 января, 16:23
Ранее иранские СМИ сообщали об ущербе, нанесенном объектам частной и государственной собственности в Тегеране и других городах, а мэр иранской столицы говорил о нападениях участников народных волнений 8 января на объекты силовиков, поджоги автобусов и пожарных машин, нападениях на банки. При этом государственное телевидение сообщало о жертвах в ходе акций 8 января, но не уточнило, с чьей стороны они были.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
8 января, 22:17
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР
8 января, 22:17
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
