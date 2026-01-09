В Иране во время беспорядков погиб прокурор

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Прокурор Али Акбар Хосейнзаде, а также несколько сотрудников сил безопасности погибли в ходе массовых беспорядков вечером в четверг в иранской провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке исламской республики, заявил главный судья провинции Реза Баратизаде.

IRIB. "Вчера вечером во время беспорядков в городе Эсфарайен городской прокурор Али Акбар Хоссейнзаде осуществлял наблюдение за происходящими на месте событиями вместе с сотрудниками правоохранительных органов и сил безопасности. Группа участников беспорядков, большинство из которых не были жителями Эсфарайена и провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и сотрудники сил безопасности, не позволив медикам оказать им помощь", - заявил Баратизаде, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Однако несмотря на это иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. При этом в стране тогда же перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.