https://ria.ru/20260109/iran-2067005772.html
В Иране во время беспорядков погиб прокурор
В Иране во время беспорядков погиб прокурор - РИА Новости, 09.01.2026
В Иране во время беспорядков погиб прокурор
Прокурор Али Акбар Хосейнзаде, а также несколько сотрудников сил безопасности погибли в ходе массовых беспорядков вечером в четверг в иранской провинции... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:03:00+03:00
2026-01-09T15:03:00+03:00
2026-01-09T15:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067004307_0:983:1213:1665_1920x0_80_0_0_da4c4b4190d59ad40b8182fa0cca58b2.jpg
https://ria.ru/20260109/iran-2067002940.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067004307_0:869:1213:1778_1920x0_80_0_0_836107cc9f1159f1f7000f7840c9a1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
В Иране во время беспорядков погиб прокурор
В Иране в ходе беспорядков погиб прокурор Али Акбар Хосейнзаде
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Прокурор Али Акбар Хосейнзаде, а также несколько сотрудников сил безопасности погибли в ходе массовых беспорядков вечером в четверг в иранской провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке исламской республики, заявил главный судья провинции Реза Баратизаде.
"Вчера вечером во время беспорядков в городе Эсфарайен городской прокурор Али Акбар Хоссейнзаде осуществлял наблюдение за происходящими на месте событиями вместе с сотрудниками правоохранительных органов и сил безопасности. Группа участников беспорядков, большинство из которых не были жителями Эсфарайена и провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и сотрудники сил безопасности, не позволив медикам оказать им помощь", - заявил Баратизаде, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB
.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Однако несмотря на это иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США
и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.