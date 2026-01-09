В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Участники протестов повредили 26 банков и десять госучреждений, подожгли 25 мечетей в Тегеране, заявил мэр иранской столицы Алиреза Закани.

"Они совершили нападения на 26 банков, 25 мечетей были подожжены. Вандалы за вчерашний вечер также подожгли 42 автобуса, общественный транспорт и скорую помощь, десять государственных учреждений и 24 квартиры", - сообщил Закани гостелерадиокомпании Ирана

По его словам, также были осуществлены нападения на посты правоохранителей.

"Они также сожгли 48 пожарных машин, которые ехали на тушение пожаров", - добавил мэр.

В четверг в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.