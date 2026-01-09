https://ria.ru/20260109/iran-2067002940.html
В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений
В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений - РИА Новости, 09.01.2026
В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений
Участники протестов повредили 26 банков и десять госучреждений, подожгли 25 мечетей в Тегеране, заявил мэр иранской столицы Алиреза Закани. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:51:00+03:00
2026-01-09T14:51:00+03:00
2026-01-09T14:51:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c74d2127e2a52c0f6d0808a34e1f0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений
В Тегеране участники протестов повредили 26 банков и 10 госучреждений
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Участники протестов повредили 26 банков и десять госучреждений, подожгли 25 мечетей в Тегеране, заявил мэр иранской столицы Алиреза Закани.
"Они совершили нападения на 26 банков, 25 мечетей были подожжены. Вандалы за вчерашний вечер также подожгли 42 автобуса, общественный транспорт и скорую помощь, десять государственных учреждений и 24 квартиры", - сообщил Закани гостелерадиокомпании Ирана
.
По его словам, также были осуществлены нападения на посты правоохранителей.
"Они также сожгли 48 пожарных машин, которые ехали на тушение пожаров", - добавил мэр.
В четверг в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.