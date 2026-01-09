В ИМЭМО РАН оценили потенциал давления США на Иран

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Потенциал силового воздействия США на Иран уже исчерпан, и в условиях избирательной кампании военные удары возможны лишь в крайнем случае - в ответ на прямую агрессию, затрагивающую сами Соединенные Штаты, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.