В ИМЭМО РАН оценили потенциал давления США на Иран

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Потенциал силового воздействия США на Иран уже исчерпан, и в условиях избирательной кампании военные удары возможны лишь в крайнем случае - в ответ на прямую агрессию, затрагивающую сами Соединенные Штаты, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
"Потенциал силового воздействия уже исчерпан, в условиях выборной кампании использование военных ударов возможно только в крайнем случае - в ответ на агрессивные действия Ирана, затрагивающие сами США", - отмечается в документе.
В исследовании также говорится, что администрация Трампа может усилить продвижение "соглашений Авраама", добиваясь нормализации отношений Израиля с еще большим числом стран, что будет требовать поиска новых компромиссов с Тегераном. При этом Вашингтон, по оценке аналитиков, будет придерживаться стратегии ситуативной гибкости, сочетая давление с возможностью переговоров.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".