Иранские СМИ возобновили публикации после паузы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Крупные иранские СМИ вновь начали публиковать сообщения после паузы, продлившейся несколько часов на фоне протестов и отключения интернета в стране.
Ранее сайты и мессенджеры официальных новостных агентств Ирана оказались недоступны на фоне народных волнений. Публиковавшие значительную часть новостных сообщений в Telegram-каналах агентства IRNA, ISNA, Nour News, Mehr, а также агрегатор новостей Khabar Fouri не обновляли свои страницы в мессенджере в течение нескольких часов.
Публикация сообщений официальных иранских СМИ в Telegram возобновилась примерно в 3:45 мск, при этом спустя полчаса их сайты по-прежнему остаются недоступными. Первым агентством, сообщение которого было опубликовано в Telegram после перерыва, стало агентство Shafaqna, при этом две из трех его публикаций были посвящены международной повестке. Лишь одна новость была посвящена обстановке в Иране - агентство разместило изображение страницы с сайта Flightradar24, показывающее, что воздушное пространство страны открыто, и авиарейсы в нем продолжают осуществляться.
Пауза в публикации сообщений произошла, когда в соцсетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями в ряде городов Ирана, в частности в столице - Тегеране, а в стране перестал работать интернет. На кадрах участники скандировали лозунги против существующего в Иране политического строя.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.