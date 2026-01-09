https://ria.ru/20260109/iran-2066946716.html
Иранские СМИ перестали публиковать сообщения после протестов и отключения интернета в стране. РИА Новости, 09.01.2026
РИА Новости: иранские СМИ перестали обновлять информацию на фоне протестов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иранские СМИ перестали публиковать сообщения после протестов и отключения интернета в стране.
Активно публиковавшие значительную часть новостных сообщений в Telegram-каналах агентства IRNA, ISNA, Nour News, Mehr, а также агрегатор новостей Khabar Fouri последний раз обновляли страницы в мессенджере несколько часов назад.
Произошло это, когда в соцсетях распространилось множество фотографий и видеороликов с шествиями в нескольких городах Ирана
, включая Тегеран
, а в стране в целом перестал работать интернет. На кадрах участники скандировали лозунги против существующего в Иране политического строя.
Сайты новостных агентств также недоступны.
В конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. После этого глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
Местами протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в стране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Как передавало агентство Tasnim, только в четверг во время беспорядков погибли два офицера Корпуса стражей исламской революции.
Иран переживает период высокого уровня инфляции
. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США
из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.