Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против партнеров России - РИА Новости, 09.01.2026
23:05 09.01.2026
Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против партнеров России
Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против партнеров России
Индия внимательно следит за ситуацией с предложенным конгрессом США законопроектом о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией, заявил в пятницу на... РИА Новости, 09.01.2026
Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против партнеров России

Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против стран — партнеров РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
БАНГКОК, 9 янв - РИА Новости. Индия внимательно следит за ситуацией с предложенным конгрессом США законопроектом о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией, заявил в пятницу на брифинге в Нью-Дели пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждал, что этот документ даст лидеру США "огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия".
Трамп утверждает, что Индия сократила закупки российской нефти
6 января, 18:33
Трамп утверждает, что Индия сократила закупки российской нефти
6 января, 18:33
"Нам известно о предложенном законопроекте. Мы внимательно следим за развитием событий вокруг этого законопроекта", - сказал он.
Официальный представитель МИД Индии также подчеркнул важность для страны диверсификации источников энергоносителей.
«
"Наша позиция по более широкому вопросу источников энергии вам хорошо известна, и я уже неоднократно говорил об этом в прошлом. В этом вопросе мы руководствуемся меняющейся динамикой мирового рынка, а также необходимостью обеспечить доступную энергию для наших 1,4 миллиарда человек из различных источников, чтобы удовлетворить их потребности в энергетической безопасности", - добавил Джайсвал.
Законопроект о новых санкциях против России, в том числе вторичных санкциях в отношении стран-торговых партнеров России, был предложен двухпартийной группой сенаторов США под руководством Грэма в начале апреля 2025 года. В соответствии с этим законопроектом санкции США могут вводиться, в том числе, против государств, приобретающих у России нефть, природный газ, уран и другие стратегические товары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России
3 января, 03:14
 
