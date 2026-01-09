ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

По сведениям компании, страны интеграционного объединения по итогам 2025 года нарастили закупки газа на 5,3% до 313,6 миллиарда кубометров природного газа, что стало максимальным объемом с 2023 года: в 2024 и 2023 годах импорт газа Европейским союзом сокращался.

По итогам 2025 года основой европейского импорта остался трубопроводный природный газ, однако его доля продолжила сокращаться: так, объемы поставок составили 169,9 миллиарда кубометров, что на 8,3% меньше, чем в 2024 году, при этом доля трубопроводного газа сократилась до 54,2% от всех европейских закупок, следует из информации Bruegel.

Объемы импорта сжиженного природного газ (СПГ) за год выросли на 27,7% до 143 миллиардов кубометров, отмечает организация.