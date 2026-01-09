https://ria.ru/20260109/import-2067013950.html
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения - РИА Новости, 09.01.2026
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:05:00+03:00
2026-01-09T16:05:00+03:00
2026-01-09T16:05:00+03:00
экономика
европа
нидерланды
германия
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260109/arktika-2066945364.html
европа
нидерланды
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, нидерланды, германия, евросоюз, газпром
Экономика, Европа, Нидерланды, Германия, Евросоюз, Газпром
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
РИА Новости: Европа нарастила импорт газа до максимума с 2023 года
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
По сведениям компании, страны интеграционного объединения по итогам 2025 года нарастили закупки газа на 5,3% до 313,6 миллиарда кубометров природного газа, что стало максимальным объемом с 2023 года: в 2024 и 2023 годах импорт газа Европейским союзом сокращался.
По итогам 2025 года основой европейского импорта остался трубопроводный природный газ, однако его доля продолжила сокращаться: так, объемы поставок составили 169,9 миллиарда кубометров, что на 8,3% меньше, чем в 2024 году, при этом доля трубопроводного газа сократилась до 54,2% от всех европейских закупок, следует из информации Bruegel.
Объемы импорта сжиженного природного газ (СПГ) за год выросли на 27,7% до 143 миллиардов кубометров, отмечает организация.
Компания "Газпром
" во вторник обратила внимание, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы
опустился ниже 60%. По данным организации, в том числе, в подземных хранилищах Нидерландов
запасы опустились до 46,1%, ФРГ
- до 54,1%, Франции
- до 55,7%.