ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения - РИА Новости, 09.01.2026
16:05 09.01.2026
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
экономика, европа, нидерланды, германия, евросоюз, газпром
Экономика, Европа, Нидерланды, Германия, Евросоюз, Газпром
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
По сведениям компании, страны интеграционного объединения по итогам 2025 года нарастили закупки газа на 5,3% до 313,6 миллиарда кубометров природного газа, что стало максимальным объемом с 2023 года: в 2024 и 2023 годах импорт газа Европейским союзом сокращался.
По итогам 2025 года основой европейского импорта остался трубопроводный природный газ, однако его доля продолжила сокращаться: так, объемы поставок составили 169,9 миллиарда кубометров, что на 8,3% меньше, чем в 2024 году, при этом доля трубопроводного газа сократилась до 54,2% от всех европейских закупок, следует из информации Bruegel.
Объемы импорта сжиженного природного газ (СПГ) за год выросли на 27,7% до 143 миллиардов кубометров, отмечает организация.
Компания "Газпром" во вторник обратила внимание, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%. По данным организации, в том числе, в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 46,1%, ФРГ - до 54,1%, Франции - до 55,7%.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала