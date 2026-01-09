Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца" - РИА Новости, 09.01.2026
06:32 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/helali-2066958157.html
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца" - РИА Новости, 09.01.2026
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
Быть включенным в базу данных украинского сайта "Миротворец" – это честь, в него вносят тех, кто борется с распространением отравляющей умы бандеровской и... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T06:32:00+03:00
2026-01-09T06:32:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
обсе
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, ОБСЕ
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"

РИА Новости: журналист Хелали назвал честью внесение в базу данных "Миротворца"

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Быть включенным в базу данных украинского сайта "Миротворец" – это честь, в него вносят тех, кто борется с распространением отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.
Как ранее выяснило РИА Новости, данные Хелали внесли в базу "Миротворца" в начале декабря. Его обвиняют в нарушении госграницы Украины, публичной поддержке России, покушении на территориальную целостность Украины.
Российский блогер Макс Комикадзе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского
28 сентября 2025, 17:38
"Для меня честь быть включенным туда вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир, дружбу, существовавшую ранее, и поражение фашистской, неонацистской и бандеровской идеологии, которая отравила умы стольким молодым юношам и девушкам на Украине и привела к бесчисленным смертям", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Хелали, его не удивляет то, что киевский режим делает мишенью тех журналистов, деятелей культуры и политики, которые рассказывают правду о событиях переворота на Украине в 2014 году и последовавшей агрессии Киева против жителей Донбасса.
"Я и многие другие внесенные в "Миротворец", конечно, принимаем меры предосторожности. Но важно понимать, что существование этого списка – это серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения, свободы прессы и многих других свобод, которые превозносятся на Западе и используются как оружие против тех государств, которые считают авторитарными", - подчеркнул он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Шестерых детей внесли в базу "Миротворца"
1 января, 09:55
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичОБСЕ
 
 
