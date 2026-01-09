https://ria.ru/20260109/helali-2066958157.html
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
Быть включенным в базу данных украинского сайта "Миротворец" – это честь, в него вносят тех, кто борется с распространением отравляющей умы бандеровской и...
Американский журналист назвал честью свое включение в базу "Миротворца"
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Быть включенным в базу данных украинского сайта "Миротворец" – это честь, в него вносят тех, кто борется с распространением отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.
Как ранее выяснило РИА Новости, данные Хелали внесли в базу "Миротворца" в начале декабря. Его обвиняют в нарушении госграницы Украины
, публичной поддержке России
, покушении на территориальную целостность Украины.
"Для меня честь быть включенным туда вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир, дружбу, существовавшую ранее, и поражение фашистской, неонацистской и бандеровской идеологии, которая отравила умы стольким молодым юношам и девушкам на Украине и привела к бесчисленным смертям", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Хелали, его не удивляет то, что киевский режим делает мишенью тех журналистов, деятелей культуры и политики, которые рассказывают правду о событиях переворота на Украине в 2014 году и последовавшей агрессии Киева
против жителей Донбасса
.
"Я и многие другие внесенные в "Миротворец", конечно, принимаем меры предосторожности. Но важно понимать, что существование этого списка – это серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения, свободы прессы и многих других свобод, которые превозносятся на Западе и используются как оружие против тех государств, которые считают авторитарными", - подчеркнул он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР
и ЛНР
и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ
по свободе СМИ Дуня Миятович
назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.