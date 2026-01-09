МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Быть включенным в базу данных украинского сайта "Миротворец" – это честь, в него вносят тех, кто борется с распространением отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.

Как ранее выяснило РИА Новости, данные Хелали внесли в базу "Миротворца" в начале декабря. Его обвиняют в нарушении госграницы Украины , публичной поддержке России , покушении на территориальную целостность Украины.

"Для меня честь быть включенным туда вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир, дружбу, существовавшую ранее, и поражение фашистской, неонацистской и бандеровской идеологии, которая отравила умы стольким молодым юношам и девушкам на Украине и привела к бесчисленным смертям", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Хелали, его не удивляет то, что киевский режим делает мишенью тех журналистов, деятелей культуры и политики, которые рассказывают правду о событиях переворота на Украине в 2014 году и последовавшей агрессии Киева против жителей Донбасса

"Я и многие другие внесенные в "Миротворец", конечно, принимаем меры предосторожности. Но важно понимать, что существование этого списка – это серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения, свободы прессы и многих других свобод, которые превозносятся на Западе и используются как оружие против тех государств, которые считают авторитарными", - подчеркнул он.