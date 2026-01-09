Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи призвал жителей Ирана к единству - РИА Новости, 09.01.2026
13:32 09.01.2026
Хаменеи призвал жителей Ирана к единству
Хаменеи призвал жителей Ирана к единству
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении призвал иранскую молодежь сохранять единство на фоне масштабных протестов в стране, передает... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
Хаменеи призвал жителей Ирана к единству

Хаменеи призвал жителей Ирана к единству на фоне протестов

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении призвал иранскую молодежь сохранять единство на фоне масштабных протестов в стране, передает агентство IRIB.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. На фоне активизации протестного движения в стране с минувшей ночи отключены интернет, мобильная и городская телефонная связь.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
8 января, 22:24
"Дорогие молодые люди! Сохраняйте ваши готовность и единство! Сплоченная нация победит любого врага", - приводит агентство слова Хаменеи.
Верховый лидер Ирана назвал в своей речи участников протестов "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.
Агентство IRIB ранее сообщило, что в ходе протестов пострадала частная собственность и городская инфраструктура: были уничтожены транспортные средства, в том числе машины скорой помощи и городские автобусы, нанесен ущерб станциям метро, мечетям, банкам и магазинам.
В ночь на 9 января сайты и мессенджеры официальных новостных агентств Ирана оказались недоступны на фоне активизации народных волнений. Публиковавшие значительную часть новостных сообщений в Telegram-каналах агентства IRNA, ISNA, Nour News, Mehr, а также агрегатор новостей Khabar Fouri не обновляли свои страницы в мессенджере в течение нескольких часов.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США не хотят "значимых ролей" Ирана и России в Венесуэле, заявил Райт
8 января, 18:49
Публикация сообщений официальных иранских СМИ в Telegram возобновилась примерно в 03.45 мск.
Пауза в публикации сообщений произошла, когда в соцсетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями в ряде городов Ирана, в частности в столице - Тегеране, а в стране перестал работать интернет. На кадрах участники скандировали лозунги против существующего в Иране политического строя.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Ситуация с протестами в Иране успокаивается, сообщили СМИ
6 января, 17:51
 
