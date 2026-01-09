Хаменеи призвал жителей Ирана к единству

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении призвал иранскую молодежь сохранять единство на фоне масштабных протестов в стране, передает агентство Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении призвал иранскую молодежь сохранять единство на фоне масштабных протестов в стране, передает агентство IRIB

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. На фоне активизации протестного движения в стране с минувшей ночи отключены интернет, мобильная и городская телефонная связь.

"Дорогие молодые люди! Сохраняйте ваши готовность и единство! Сплоченная нация победит любого врага", - приводит агентство слова Хаменеи

Верховый лидер Ирана назвал в своей речи участников протестов "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.

Агентство IRIB ранее сообщило, что в ходе протестов пострадала частная собственность и городская инфраструктура: были уничтожены транспортные средства, в том числе машины скорой помощи и городские автобусы, нанесен ущерб станциям метро, мечетям, банкам и магазинам.

В ночь на 9 января сайты и мессенджеры официальных новостных агентств Ирана оказались недоступны на фоне активизации народных волнений. Публиковавшие значительную часть новостных сообщений в Telegram-каналах агентства IRNA, ISNA, Nour News, Mehr, а также агрегатор новостей Khabar Fouri не обновляли свои страницы в мессенджере в течение нескольких часов.

Публикация сообщений официальных иранских СМИ в Telegram возобновилась примерно в 03.45 мск.

Пауза в публикации сообщений произошла, когда в соцсетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями в ряде городов Ирана, в частности в столице - Тегеране , а в стране перестал работать интернет. На кадрах участники скандировали лозунги против существующего в Иране политического строя.