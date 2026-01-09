https://ria.ru/20260109/hamenei-2066990237.html
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего иранским властям ударами из-за протестов, заняться делами в собственной...
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего иранским властям ударами из-за протестов, заняться делами в собственной стране, а также заявил, что иранские власти не отступят.
«
"Он, если может, пусть займется управлением собственной страны", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По словам Хаменеи
, Исламская Республика была основана кровью сотен тысяч благородных людей и не намерена отступать перед лицом тех, кто занимается разрушениями.
Восьмого января в Иране
прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Однако несмотря на это иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.