Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 09.01.2026 (обновлено: 13:40 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/hamenei-2066990237.html
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США - РИА Новости, 09.01.2026
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего иранским властям ударами из-за протестов, заняться делами в собственной... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:47:00+03:00
2026-01-09T13:40:00+03:00
в мире
иран
сша
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg
https://ria.ru/20260109/gosteleradiokompanija-2066970042.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_121:0:2193:1554_1920x0_80_0_0_3b2cb685c610b181f5f5021f690657b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, али хаменеи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США

Хаменеи призвал Трампа, угрожавшего ударом по Ирану, заняться делами США

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего иранским властям ударами из-за протестов, заняться делами в собственной стране, а также заявил, что иранские власти не отступят.
«
"Он, если может, пусть займется управлением собственной страны", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По словам Хаменеи, Исламская Республика была основана кровью сотен тысяч благородных людей и не намерена отступать перед лицом тех, кто занимается разрушениями.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Однако несмотря на это иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ГосТВ Ирана назвало участников протестов террористами
Вчера, 10:00
 
В миреИранСШААли ХаменеиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала