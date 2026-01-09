Рейтинг@Mail.ru
Трамп не будет воевать ради Гренландии, заявил финский премьер
17:53 09.01.2026
Трамп не будет воевать ради Гренландии, заявил финский премьер
Трамп не будет воевать ради Гренландии, заявил финский премьер - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп не будет воевать ради Гренландии, заявил финский премьер
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп прибегнет к военной силе, чтобы забрать Гренландию у Дании. РИА Новости, 09.01.2026
Трамп не будет воевать ради Гренландии, заявил финский премьер

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп прибегнет к военной силе, чтобы забрать Гренландию у Дании.
"Я считаю, что США, а точнее Трамп, не стали бы прибегать к военным действиям для захвата Гренландии", - сказал Орпо телерадиовещателю Yle.
Финский премьер добавил, что НАТО имеет большое значение для США и выразил сомнение, что США "зайдут так далеко".
"С самого начала мы заявляли, что будущее Гренландии будет решаться исключительно гренландцами и датчанами. Мы решительно поддерживаем это", - сказал Орпо.
Накануне Трамп в интервью газете New York Times не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор. Он также дал понять, что альянс станет бесполезным без Соединенных Штатов.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландии.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
