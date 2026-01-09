Рейтинг@Mail.ru
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?" - РИА Новости, 09.01.2026
08:00 09.01.2026 (обновлено: 08:02 09.01.2026)
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?" - РИА Новости, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
Если полистать любую датскую газету конца прошлого года и сравнить с публикациями сегодняшнего дня, сложится впечатление, что это пресса разных стран и даже... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T08:00:00+03:00
2026-01-09T08:02:00+03:00
аналитика
дания
гренландия
сша
дональд трамп
копенгаген
метте фредериксен
нато
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"

Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Если полистать любую датскую газету конца прошлого года и сравнить с публикациями сегодняшнего дня, сложится впечатление, что это пресса разных стран и даже разных эпох. Еще совсем недавно датчан только и запугивали мнимой "русской угрозой" и загадочными "российским беспилотниками". При этом тема Украины превалировала во всех изданиях. Копенгаген наслаждался своей ролью флагмана в борьбе против России, ковал различные "коалиции" против нас, надуваясь гордостью по поводу председательства в Евросоюзе. А Politico даже назвала 2025-й "Годом Дании", присвоив премьеру Метте Фредериксен титул "Северная звезда", провозгласив ее самой влиятельной из европейских политиков.
И вдруг, как по мановению волшебной палочки, темы Украины и даже "русской угрозы" куда-то исчезли со страниц всех газет! Наоборот, теперь датские эксперты с пеной у рта доказывают, что слова Дональда Трампа о том, что в северных морях господствуют российские и китайские корабли, не имеют под собой оснований. Листаешь сегодня тамошнюю прессу и видишь чуть ли не на каждой странице лишь одно слово: "Гренландия". Как будто ничего другого в этом мире и не существует!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
Причем прямо на глазах датчане стремительно перебирают стадии принятия неизбежного. Начав с традиционных отрицания и гнева ("Руки прочь от нашей Гренландии!", "Дания и Европа будут защищаться!", "Не сметь посягать на единство НАТО!" и так далее), датская пресса сегодняшнего дня уже находится на стадиях торга и депрессии.
К примеру, передовица газеты Politiken вчера приводила мнение различных гренландских политиков, которые гневно повторяли: "Гренландия не продается". Но тут же редакция сообщила: "Politiken обратилась в Госдепартамент США с вопросом, сколько США предложат и кому, но ответа не получила". То есть остров не продается, но ценой на всякий случай интересуется.
Мало того, доцент Датской академии обороны Томас Кросби даже назвал возможную стартовую цену: "Для отдельных жителей Гренландии отказ от миллиона долларов, например, стал бы очень драматичным решением". Никто, конечно, не собирается жителям острова предлагать по миллиону, но разве это не та самая стадия торгов?
И в той же газете приводится мнение нескольких жителей Гренландии, которые рассказывают, что потеряли сон из-за "американского агрессивного империализма". Они дружно рассуждают, как американцы могут вторгнуться. Всюду распространяются слухи о том, что те уже сняли большой отель в Нууке (столице острова), где планируют свое грядущее вторжение.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белом доме рассказали, зачем США нужна Гренландия
7 января, 20:22
Местная жительница Лиз Аврора Йенсен переживает: "Я бы хотела, чтобы на улицах проходили демонстрации, но их нет. Думаю, люди бессильны. Или нужно время, чтобы мобилизоваться. К тому же здесь очень скользко". Ага, вот что останавливает гренландцев выразить свое дружное возмущение планами Трампа.
Переход к стадии депрессии подтверждает и известный в тех местах организатор различных митингов и собраний Орла Юлсен, который написал: "Меня искренне огорчает, что моя семья чувствует себя в опасности из-за того, что Дональд Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию. Еще больнее было услышать сегодня вечером вопрос: "Стоит ли нам покинуть Гренландию, пока не поздно".
Это, кстати, еще одно изменение в датской прессе последних дней: она вдруг вспомнила, что, обсуждая вопрос Гренландии, неплохо бы поинтересоваться мнением и самих гренландцев. В первые дни после захвата американцами президента Венесуэлы и, соответственно, после начала "гренландской истерии" датские СМИ как будто забыли о жителях самого острова. Звучали мнения премьера страны, министров, национальных политиков, различных профессоров из Копенгагена, но только не северян.
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии
7 января, 20:03
Отрезвляющим душем послужили обиды, высказанные главой комитета по внешней политике парламента Гренландии Пипалук Линге. Она возмутилась тем, что никого из островитян не пригласили на состоявшуюся на днях в Копенгагене закрытую встречу, на которой датские политики обсуждали с экспертами угрозу со стороны Вашингтона. Линге назвала это проявлением "неоколониальных" подходов Копенгагена и заявила: "Ничего о Гренландии без Гренландии!" (мы даже догадываемся, у кого она этому научилась).
А учитывая, что и совместное заявление лидеров европейских стран в защиту острова содержало фразу "Гренландия принадлежит ее народу, и только Дания и Гренландия могут принимать решения, касающиеся их отношений", пресса тут же кинулась интересоваться мнением и самих гренландцев. Но не все оптимистичны насчет "датского" патриотизма островитян. Многие вспоминают прошлогодние опросы, которые показали, что более 80 процентов жителей Гренландии выступают за ее независимость. Правда, при условии, что это не повлияет на уровень и качество жизни.
Поэтому датская пресса постоянно повторяет: "Выход из содружества будет означать, что Гренландии придется обходиться без ежегодного блокового гранта от Дании, который в 2024 году составил около четырех миллиардов крон". То есть те же торги, но на этот раз не с Америкой, а с самими жителями острова! При этом газеты скромно замалчивают тот факт, что до заявлений Трампа о намерении приобрести эту территорию грант был гораздо меньше. То есть, по сути дела, американский президент, даже не захватив остров, уже улучшил материальное положение его обитателей.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ назвали четыре сценария, как США могут получить Гренландию
7 января, 03:42
Помимо денежных стимулов, Копенгаген активно прибегает к запугиванию. Датский инвестор и писатель Мартин Торборг, например, воззвал: "Дорогие гренландцы, сейчас настало время нам объединиться как королевство, тогда у нас, возможно, появится шанс оказать сопротивление. Если вы будете продолжать говорить о независимости, вы станете американцами". Видимо, он считает это самой страшной перспективой.
Жителей острова уже призывают организовывать сопротивление: "Если Трамп нападет на Гренландию, мы должны будем защищаться — даже если это может стоить жизней". Правда, тут же выражают наивную надежду: "Для Трампа гораздо проще стрелять в людей в Венесуэле, чем в скандинавов, которых он любит".
Но при этом Министерство обороны Дании практически прямо заявило, что в случае вторжения будет без колебаний стрелять по американцам. Видимо, их датчане любят меньше, чем Трамп скандинавов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Как было — не будет". США напугали союзников переделом мира
26 декабря 2025, 08:00
 
АналитикаДанияГренландияСШАДональд ТрампКопенгагенМетте ФредериксенНАТОГосударственный департамент США
 
 
