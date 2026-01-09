ГосТВ Ирана назвало участников протестов террористами

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала участвовавших в протестах накануне вечером в Тегеране и ряде других городов "террористами", сообщила о жертвах.

"Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер", - написала гостелерадиокомпания.

Она сообщила об этом в Telegram-канале после более 8 часов молчания, несмотря на публикации в соцсетях протестных движений в иранской столице и других городах.

По данным IRIB, в ходе протестов были поджоги автомобилей, мотоциклетов, общественных мест, как метро, пожарных машин и автобусов.

"В ряде других городов террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и личной собственности граждан. Действия этих террористов в некоторых городах привело к гибели и ранению нескольких человек", - сообщила гостелерадиокомпания.

Она не привела дополнительных подробностей о случившемся.

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер.

При этом в стране тогда же перестал работать интернет.