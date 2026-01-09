ГосТВ Ирана назвало участников протестов террористами

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала участвовавших в протестах накануне вечером в Тегеране и ряде других городов "террористами", сообщила о жертвах.
"Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер", - написала гостелерадиокомпания.
Она сообщила об этом в Telegram-канале после более 8 часов молчания, несмотря на публикации в соцсетях протестных движений в иранской столице и других городах.
По данным IRIB, в ходе протестов были поджоги автомобилей, мотоциклетов, общественных мест, как метро, пожарных машин и автобусов.
"В ряде других городов террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и личной собственности граждан. Действия этих террористов в некоторых городах привело к гибели и ранению нескольких человек", - сообщила гостелерадиокомпания.
Она не привела дополнительных подробностей о случившемся.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер.
При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.