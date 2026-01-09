В Госдуме предложили новую модель регулирования рынка жилой недвижимости

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия") предложил создать систему государственного макропланирования на рынке недвижимости с централизованным подходом к планированию городской среды.

"Жильё должно быть для жизни. Этот вопрос можно решить переходом от точечных решений к макропланированию развития территорий. Это означает создание комплексной среды обитания там, где человек может не только жить, но и работать, учиться, отдыхать, строить будущее", - сказал Бабаков РИА Новости.

Он отметил, что ключевыми элементами являются транспортная доступность, надёжная связь, энергетика, медицина, образование и культурная среда, тогда получится создать здоровый рынок недвижимости.

"Для выравнивания условий между регионами недостаточно просто строить дома. Нужно создавать полноценную инфраструктуру и рабочие места. Люди должны влиять на развитие страны своим трудом. Это вопрос не только экономического роста, но и развития суверенной экономики, что не менее важно, социальной справедливости", - добавил политик.

В пример вице-спикер Госдумы привел Китай , где, по его словам, государство строит до 70% жилья, а рынок - только 30%.

"Там прямо говорят: жильё предназначено для проживания. Этот опыт стоит изучить и адаптировать. Нам нужно расширять физические и территориальные возможности: в новых агломерациях, малых городах, рядом с промышленными и логистическими центрами", - считает Бабаков

Он уточнил, что для реализации всех этих задач нужен системный, сбалансированный инструмент национального макропланирования, и такой подход должен учитывать потребности населения, интересы экономики, а также потенциал промышленного развития.