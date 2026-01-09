В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкоголя и введение ответственности для курьеров, которые участвуют в доставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

"На сегодняшний день в Государственной думе готовятся законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкогольной продукции. Речь идет о введении ответственности для курьеров, которые осознанно участвуют в доставке алкоголя, запрещенного к онлайн-продаже", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время дистанционная продажа алкогольной продукции прямо запрещена федеральным законом, однако на практике недобросовестные участники рынка используют правовые пробелы: курьеры формально считаются лишь исполнителями обязательств и не признаются стороной сделки, в результате организаторы незаконного оборота дистанцируются от факта передачи товара.

В пресс-службе депутата рассказали, что поправки предусматривают изменение уголовного и административного законодательства, в частности, предлагается внести изменения в статьи 171.3 и 171.4 УК РФ , а также в статьи 14.17.1 и 14.17.2 КоАП РФ, что позволит квалифицировать действия курьеров как осознанное участие в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые "просто передали пакет". Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы. Мы считаем принципиально важным закрыть эту лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки", - сказал Гусев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в настоящее время сложилась ситуация, при которой организаторы нелегального бизнеса уходят от ответственности, прикрываясь формальным статусом доставщиков.

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не против добросовестных работников, а против организованных схем нелегального сбыта, которые создают угрозу здоровью россиян и подрывают государственное регулирование алкогольного рынка.