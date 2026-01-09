Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/gosduma-2066937564.html
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя - РИА Новости, 09.01.2026
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя
Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкоголя и введение ответственности для... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:08:00+03:00
2026-01-09T00:08:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34517/80/345178094_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3a9c3b9a2bd2a2a4f0ea4eff78c01882.jpg
https://ria.ru/20251228/alkogol-2065207961.html
https://ria.ru/20251228/zakon-2065186972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34517/80/345178094_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_88693261b50dff7089fc3593b524011f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя

РИА Новости: Госдума работает над поправками о борьбе с онлайн-продажей алкоголя

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПокупатель в отделе алкогольной продукции
Покупатель в отделе алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Покупатель в отделе алкогольной продукции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкоголя и введение ответственности для курьеров, которые участвуют в доставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.
"На сегодняшний день в Государственной думе готовятся законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкогольной продукции. Речь идет о введении ответственности для курьеров, которые осознанно участвуют в доставке алкоголя, запрещенного к онлайн-продаже", - сказано в сообщении.
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россияне в 2025 году купили меньше алкоголя перед Новым годом, чем в 2024-м
28 декабря 2025, 18:03
Отмечается, что в настоящее время дистанционная продажа алкогольной продукции прямо запрещена федеральным законом, однако на практике недобросовестные участники рынка используют правовые пробелы: курьеры формально считаются лишь исполнителями обязательств и не признаются стороной сделки, в результате организаторы незаконного оборота дистанцируются от факта передачи товара.
В пресс-службе депутата рассказали, что поправки предусматривают изменение уголовного и административного законодательства, в частности, предлагается внести изменения в статьи 171.3 и 171.4 УК РФ, а также в статьи 14.17.1 и 14.17.2 КоАП РФ, что позволит квалифицировать действия курьеров как осознанное участие в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.
"Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые "просто передали пакет". Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы. Мы считаем принципиально важным закрыть эту лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки", - сказал Гусев, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, в настоящее время сложилась ситуация, при которой организаторы нелегального бизнеса уходят от ответственности, прикрываясь формальным статусом доставщиков.
Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не против добросовестных работников, а против организованных схем нелегального сбыта, которые создают угрозу здоровью россиян и подрывают государственное регулирование алкогольного рынка.
"Если мы хотим навести порядок, ответственность должны нести не только те, кто зарабатывает на теневых продажах, но и те, кто сознательно помогает им доводить этот товар до потребителя", — добавил Гусев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя
28 декабря 2025, 15:55
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала