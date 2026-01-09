Рейтинг@Mail.ru
В РАН оценили рекордный рост мирового госдолга - РИА Новости, 09.01.2026
09:33 09.01.2026
В РАН оценили рекордный рост мирового госдолга
В РАН оценили рекордный рост мирового госдолга - РИА Новости, 09.01.2026
В РАН оценили рекордный рост мирового госдолга
Мировой госдолг продолжит расти, превысив в 2029 году 100% совокупного ВВП, и это будет максимальной величиной с 1948 года, говорится в исследовании РАН, с... РИА Новости, 09.01.2026
экономика
сша
китай
франция
экономика, сша, китай, франция
Экономика, США, Китай, Франция
В РАН оценили рекордный рост мирового госдолга

РАН: мировой госдолг через несколько лет достигнет максимума с 1948 года

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мировой госдолг продолжит расти, превысив в 2029 году 100% совокупного ВВП, и это будет максимальной величиной с 1948 года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Большинство стран продолжали наращивать государственные заимствования. Ожидается, что в результате этого к концу 2025 года совокупный госдолг всех стран мира достигнет 95% глобального ВВП, а в 2029 году превысит 100%. Вероятно, это будет наивысшим уровнем госдолга в мире с 1948 года", - прогнозируют аналитики.
"При этом доля стран в мировой экономике, чей госдолг превысит 100% национального ВВП, будет расти, но их число – сокращаться", - добавляют они.
Ожидается, что на начало нового года госдолг США вырастет с 122,3% ВВП до 125%, Китая – с 88,3 до 96%, стран еврозоны – с 87,2 до 88% (Франции – с 113,1 до 117%, Германии – с 63,5 до 65%), а Великобритании – с 101,2 до 103%. В Японии ожидается сокращения госдолга по отношению к ВВП с 236,1 до 229%.
Основные причины роста госдолга – это увеличение расходов на такие статьи, как оборона, прорывные технологии (особенно для достижения "энергетической независимости"), стимулирование экономического роста, здравоохранение, а также борьба с изменением климата.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"По нулям". Россия скинула госдолг США
25 ноября 2025, 08:00
 
ЭкономикаСШАКитайФранция
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
