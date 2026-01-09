Рейтинг@Mail.ru
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 09.01.2026
10:55 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/goretti-2066976341.html
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 09.01.2026
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества
Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:55:00+03:00
2026-01-09T10:55:00+03:00
в мире
франция
нормандия
бретань
в мире, франция, нормандия, бретань
В мире, Франция, Нормандия, Бретань
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества

Циклон Горетти оставил без электричества 380 тысяч домов во Франции

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе республики, передает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis.
"Enedis объявляет, что в настоящее время без электричества остаются 380 000 домов, в основном в Нормандии (266 200). Затронуты 21 000 домов в Бретани (регион на северо-западе Франции – ред.), 18 500 в Пикардии (регион на севере республики – ред.) и 13 500 в (регионе – ред.) Иль-де-Франс", - говорится в материале.
Cнегопад и дождь в Уолсолле, Великобритания. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Великобритании более 50 тысяч домов остались без электричества
Вчера, 10:48
По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий удара стихии уйдет несколько дней, передает телеканал.
Порывы ветра, которые сопровождали циклон Горетти, достигли скорости 213 километров в час в департаменте Манш, сообщает BFMTV.
В четверг метеорологическая служба Франции ввела красный уровень погодной опасности в департаменте Манш на северо-западе страны на фоне приближения циклона Горетти.
По данным метеослужбы республики, в 21 департаменте республики сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.
Прохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта
7 января, 13:05
 
