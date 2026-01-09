Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе республики, передает в пятницу телеканал Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе республики, передает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis.

"Enedis объявляет, что в настоящее время без электричества остаются 380 000 домов, в основном в Нормандии (266 200). Затронуты 21 000 домов в Бретани (регион на северо-западе Франции – ред.), 18 500 в Пикардии (регион на севере республики – ред.) и 13 500 в (регионе – ред.) Иль-де-Франс", - говорится в материале.

По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий удара стихии уйдет несколько дней, передает телеканал.

Порывы ветра, которые сопровождали циклон Горетти, достигли скорости 213 километров в час в департаменте Манш, сообщает BFMTV.

В четверг метеорологическая служба Франции ввела красный уровень погодной опасности в департаменте Манш на северо-западе страны на фоне приближения циклона Горетти.