Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 09.01.2026
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества
Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе...
Во Франции 380 тысяч домов остались без электричества
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости.
Циклон Горетти, обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тысяч домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе республики, передает в пятницу телеканал BFMTV
со ссылкой на управляющую компанию Enedis.
"Enedis объявляет, что в настоящее время без электричества остаются 380 000 домов, в основном в Нормандии
(266 200). Затронуты 21 000 домов в Бретани
(регион на северо-западе Франции
– ред.), 18 500 в Пикардии
(регион на севере республики – ред.) и 13 500 в (регионе – ред.) Иль-де-Франс", - говорится в материале.
По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий удара стихии уйдет несколько дней, передает телеканал.
Порывы ветра, которые сопровождали циклон Горетти, достигли скорости 213 километров в час в департаменте Манш, сообщает BFMTV.
В четверг метеорологическая служба Франции ввела красный уровень погодной опасности в департаменте Манш на северо-западе страны на фоне приближения циклона Горетти.
По данным метеослужбы республики, в 21 департаменте республики сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.