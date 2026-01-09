Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал слова премьера Италии о России - РИА Новости, 09.01.2026
17:05 09.01.2026
Дмитриев прокомментировал слова премьера Италии о России
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после высказывания
Дмитриев прокомментировал слова премьера Италии о России

Дмитриев поддержал высказывания Мелони о диалоге с Россией

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после высказывания премьер-министра Италии о диалоге с РФ заявил, что уважительный диалог - это всегда хорошо.
"Уважительный диалог - это всегда хорошо", - написал Дмитриев в соцсети X о словах Мелони.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Заголовок открываемого материала