Дмитриев прокомментировал слова премьера Италии о России

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после высказывания премьер-министра Италии о диалоге с РФ заявил, что уважительный диалог - это всегда хорошо.
