БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности " Орешник ", а также ударные беспилотники.
Каллас также вновь призвала к ужесточению антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.