Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО - РИА Новости, 09.01.2026
14:12 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/glava-2066998710.html
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения... РИА Новости, 09.01.2026
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО

Каллас призвала ЕС усилить помощь Украине в сфере ПВО после удара "Орешником"

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности " Орешник ", а также ударные беспилотники.
"Страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно осуществить поставки (Украине - ред.)", - написала она в соцсети X.
Каллас также вновь призвала к ужесточению антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
