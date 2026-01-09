Рейтинг@Mail.ru
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
09.01.2026
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска - РИА Новости, 09.01.2026
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков исполнил желание девятилетнего Тимофея из Луганска в рамках акции "Елка желаний", подарив ему телескоп. РИА Новости, 09.01.2026
Новости
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска

Чекунков подарил телескоп девятилетнему мальчику из Луганска

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков исполнил желание девятилетнего Тимофея из Луганска в рамках акции "Елка желаний", подарив ему телескоп.
В декабре Чекунков в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить желания трех детей, в том числе желание Тимофея из Луганска, который хотел получить телескоп.
"Тимофей, привет. С наступающим новым годом тебя, твою семью. Посмотрел телескоп? Видел что-нибудь? Я тебе желаю, чтобы твои желания сбывались, крепкого здоровья, счастья тебе и твоей семье", - поздравил мальчика Чекунков по видеосвязи.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
