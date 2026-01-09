https://ria.ru/20260109/glava-2066974309.html
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска - РИА Новости, 09.01.2026
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков исполнил желание девятилетнего Тимофея из Луганска в рамках акции "Елка желаний", подарив ему телескоп. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:35:00+03:00
2026-01-09T10:35:00+03:00
2026-01-09T10:35:00+03:00
россия
луганск
алексей чекунков
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_af7885d38bf9ee5a5922d52e69edfb99.jpg
https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066882691.html
https://ria.ru/20251230/mishustin-2065708489.html
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_338d3ee690fe6d7fc7f44e3951066346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, алексей чекунков, новый год, общество
Россия, Луганск, Алексей Чекунков, Новый год, Общество
Чекунков исполнил желание девятилетнего мальчика из Луганска
Чекунков подарил телескоп девятилетнему мальчику из Луганска