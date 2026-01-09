Рейтинг@Mail.ru
10:10 09.01.2026
Алиханов осуществил мечту мальчика из Ульяновской области
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветное желание 11-летнего Ярослава из Ульяновской области, мальчик мечтал побывать на...
2026-01-09T10:10:00+03:00
2026-01-09T10:10:00+03:00
россия, ульяновская область, антон алиханов, калининградский янтарный комбинат, новый год
Россия, Ульяновская область, Антон Алиханов, Калининградский янтарный комбинат, Новый год
Алиханов осуществил мечту мальчика из Ульяновской области

Алиханов исполнил желание ребенка побывать на Калининградском янтарном комбинате

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветное желание 11-летнего Ярослава из Ульяновской области, мальчик мечтал побывать на Калининградском янтарном комбинате, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Экскурсоводы завода рассказали ребенку, как добывают янтарь и какого цвета камень называется королевским. Также Ярославу показали различные изделия из янтаря. Ребенок увидел и сам карьер, где добывается камень.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Ëлка желаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Куренков исполнил мечту ребенка из Миасса
10 декабря 2025, 18:19
 
РоссияУльяновская областьАнтон АлихановКалининградский янтарный комбинатНовый год
 
 
