Макрон убеждал партии поддержать отправку войск на Украину, сообщает Monde

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями французских парламентских партий, чтобы попытаться заручиться их поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования, но не все партии согласны на это, сообщает газета Monde.