Макрон убеждал партии поддержать отправку войск на Украину, сообщает Monde

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями французских парламентских партий, чтобы попытаться заручиться их поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования, но не все партии согласны на это, сообщает газета Monde.
Как отмечается, на встрече за закрытыми дверями в Елисейском дворце, продлившейся почти три часа, также присутствовали также премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон, председатели Национального собрания и Сената (нижней и верхней палат парламента) Яэль Брон-Пиве и Жерар Ларше.
При этом председатель парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано заявила, что ее партия потребует мандата ООН на размещение французских войск на Украине. Национальный секретарь французской коммунистической партии Фабьен Руссел, опасаясь "вспышки насилия", выступил за миротворческие силы ООН. Глава парламентской фракции правого "Национального объединения" Марин Ле Пен также потребовала мандата ООН на размещение французских войск, указывает газета.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
